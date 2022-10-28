Херсон, , 12:50 — REGNUM Новая попытка обстрела Антоновского моста в Херсоне зафиксирована со стороны ВСУ 28 октября, об этом сообщили в экстренных службах региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, около 12:00 была предпринята попытка выпустить шесть ракет HIMARS по Антоновскому мосту. Все ракеты были сбиты системой ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 октября ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне, на котором находились мирные жители. Сообщалось о погибших и пострадавших, в числе которых оказались журналисты местного телеканала.