Джакарта, , 12:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что правительство Австралии отправило в Индонезию 16 флаконов фомепизола, когда резко возросли случаи острой почечной недостаточности, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Индонезии высоко оценивает поддержку правительства Австралии, которое 25 октября 2022 года оказало поддержку в виде 16 флаконов фомепизола. Фомепизол — препарат для лечения отравления этиленом и диэтиленгликолем, которое, как полагают, является причиной случаев острой почечной недостаточности.

МИД и Минздрав Индонезии установили интенсивные контакты с различными фармацевтическими компаниями во многих странах. Некоторые из них — это фармацевтическая компания Paladin из Канады, а также Takeda из Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила пожертвование в размере 200 ампул антидота для лечения острого заболевания почек от японской многонациональной фармацевтической компании Takeda.

Читайте также: Индонезия получит от Японии лекарство для лечения острого заболевания почек