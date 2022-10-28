Джакарта, 28 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что правительство Австралии отправило в Индонезию 16 флаконов фомепизола, когда резко возросли случаи острой почечной недостаточности, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Министерство иностранных дел Индонезии высоко оценивает поддержку правительства Австралии, которое 25 октября 2022 года оказало поддержку в виде 16 флаконов фомепизола. Фомепизол — препарат для лечения отравления этиленом и диэтиленгликолем, которое, как полагают, является причиной случаев острой почечной недостаточности.

МИД и Минздрав Индонезии установили интенсивные контакты с различными фармацевтическими компаниями во многих странах. Некоторые из них — это фармацевтическая компания Paladin из Канады, а также Takeda из Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила пожертвование в размере 200 ампул антидота для лечения острого заболевания почек от японской многонациональной фармацевтической компании Takeda.

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