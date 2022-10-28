Херсон, , 12:50 — REGNUM На данный момент закончено организованное перемещение мирных жителей с правого берега Херсонской области и том числе — из Херсона. Об этом 28 октября рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

«Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов [киевскими] нацистами Херсонской области», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что стабильность энергосистемы территории б. УССР не будет обеспечена покупкой электроэнергии в Словакии.