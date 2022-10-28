Пенза, 28 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Пологовский район Запорожской области из Пензы пришла очередная партия гуманитарной помощи. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

t. me/penzregru Пензенская область помогает подшефному Пологовскому району

Общий вес груза превысил 26 тонн. На этот раз гуманитарная помощь состояла из продуктов питания, предметов гигиены, антисептиков, тепловых пушек, электрогенераторов, бензопил, перфораторов.

ИА REGNUM напоминает, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области. В сентябре в город Токмак Пологовского района привезли четыре колесных трактора. Тяжелую технику задействуют в очистке улиц в зимний период.

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