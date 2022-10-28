Бухарест, , 12:50 — REGNUM В ноябре текущего года в столице Румынии Бухаресте состоится встреча глав внешнеполитических ведомств государств НАТО. Об этом 28 октября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Чукэ, целью мероприятия является «выработка единой стратегии безопасности восточных границ Североатлантического альянса».

«Мы рассмотрим вопросы самой широкой интеграции Молдавии в структуры западного военного блока, а также оказание посильной помощи Киеву», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее в Румынии заявили о намерении разместить на своей территории многонациональные силы быстрого реагирования НАТО.