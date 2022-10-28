Бухарест, 28 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В ноябре текущего года в столице Румынии Бухаресте состоится встреча глав внешнеполитических ведомств государств НАТО. Об этом 28 октября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам Чукэ, целью мероприятия является «выработка единой стратегии безопасности восточных границ Североатлантического альянса».

«Мы рассмотрим вопросы самой широкой интеграции Молдавии в структуры западного военного блока, а также оказание посильной помощи Киеву», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее в Румынии заявили о намерении разместить на своей территории многонациональные силы быстрого реагирования НАТО.