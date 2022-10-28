Москва, , 13:44 — REGNUM По программе «Единой субсидии» четырём регионам Арктической зоны России в 2022 году выделят 2,6 млрд рублей на строительство и модернизацию социальных объектов. Об этом сегодня, 28 октября, в ходе заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики заявил вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Government.ru

«Мы опробовали формат «Единой субсидии» на Дальнем Востоке. Он зарекомендовал себя очень хорошо. У нас есть возможность гибко, своевременно и в самых важных вопросах оказывать помощь регионам <…> Уверен в том, что и в Арктике мы этот инструмент сможем использовать эффективно, на пользу людям. В 2022 году на развитие центров экономического роста выделено 2,6 млрд рублей. На данный момент предполагается 24 мероприятия в четырех субъектах: Коми, Архангельская область, Чукотка, Мурманская область», — сказал Трутнев.

Как сообщает ИА REGNUM, законопроект о северном завозе представил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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