Тунис, , 12:53 — REGNUM Подразделения береговой охраны Туниса провели серию операций по пресечению нелегальных «мигрантских рейсов» в Италию. Об этом 28 октября сообщает информационное агентство TAP со ссылкой на заявление ведомства.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в период с 26 по 28 октября были пресечены 18 попыток отправки мигрантов через Средиземное море.

Операции прошли в провинциях Сфакс, Набель, Монастир, Махдия, Джбениана, Габес и Керкеннах. Силовики пресекли вывоз 295 мигрантов, среди которых есть как граждане Туниса, так и уроженцы других арабских и африканских стран.

Обвиняемые в организации «мигрантских рейсов», а также их суда и полученные нелегальным образом средства были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования.