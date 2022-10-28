Иркутская область, 28 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Иркутской области 28 октября почтили память жертв политических репрессий, сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Пивовариха. Памятник жертвам политических репрессий

Мероприятие состоялось на мемориале, расположенном на месте массовых захоронений в селе Пивовариха. Участие в нём приняли пострадавшие от политических репрессий и их родственники.

«Наша задача — сохранить память о тех годах, чтобы этого никогда не повторилось, и наши дети и внуки не испытали ужаса, который пережили репрессированные и их родственники», — сказала начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

В 2021 году была проведено благоустройство мемориала, установлены стены памяти. На них нанесли 12,5 тысяч фамилий расстрелянных в Иркутской области и даты их жизни.

В 2022 году смонтировали освещение, систему видеонаблюдения, организовали круглосуточную физическую охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года власти Иркутской области оповестили о восстановлении рядом с посёлком Пивовариха мемориала жертвам политических репрессий, осквернённого вандалами. День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября.

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