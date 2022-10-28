Москва, 28 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В России число лекарств с МНН «Сертралин» в 2022 году возросло. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

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«Количество лекарственных препаратов с МНН «Сертралин» увеличилось, практически, на 30%: в 2021 году в гражданском обороте находилось 1 432 280 упаковки пяти торговых наименований, а в 2022 году — 2 025 085 упаковок пяти торговых наименований», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2022 году в гражданский оборот было введено 958 860 упаковок лекарственного препарата «Золофт»: «Других дженериковых лекарственных препаратов — 1 066 225 упаковок».

В этой связи, подчеркивает пресс-служба, признаков дефицита «Золофта» в России нет: «В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало. Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения».

Отмечается, что временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом.

В ведомстве призвали граждан страны не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача.