Москва, , 12:57 — REGNUM Мэрия Москвы планирует закупить услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Камера видеонаблюдения

По данным источника, Департамент Москвы по конкурентной политике разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных. «Новые контракты будут рассчитаны на пять лет. В рамках данных контрактов будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях», — уточнили в департаменте.

Отмечается, что общее количество камер видеонаблюдения в столице в настоящий момент составляет 213 тыс.

Напомним, власти Москвы выделили на поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения 9,8 млрд рублей. Эту сумму планировали потратить на функционирование 214 тыс. камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных.