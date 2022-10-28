Кишинёв, 28 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Данные о потреблении электроэнергии в Молдавии свидетельствуют о том, что население отреагировало на призывы об экономии, но это не поможет избежать дефицита электроэнергии 28 октября. Об этом заявил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«У нас всё равно будет дефицит электроэнергии в 7,8%. Мы возьмём необходимую энергию от Transelectrica Romania в соответствии с договором», — написал Спыну.

Он добавил, что молдавская государственная компания Energocom 27 октября закупила ещё 6 млн кубометров газа, доведя общий объём резерва до 95 кубометров.

Напомним, Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. В ПМР из-за этого с 24 октября сократили поставки электроэнергии в Молдавию.