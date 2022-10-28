Москва, 28 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Стабильность энергосистемы территории б. УССР не будет обеспечена покупкой электроэнергии в Словакии. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для [жителей территории б. УССР], но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы [территории б. УССР]», — написал Медведев.

По его словам, путь к стабильности энергоснабжения для территории б. УССР — совсем иной: «Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…».