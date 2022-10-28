Москва, , 12:43 — REGNUM Заочный арест ранее задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края Артёма Усса по уголовному делу о отмывании денег санкционировал Мещанский суд Москвы. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе суда.

Арест Nbmlawyers.com

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

При этом уточняется, что Артёму Уссу инкриминируется отмывание денег (статья 174 УК РФ), за что он может получить максимальное наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Также после этого Россия может требовать его экстрадиции на родину.

Отметим, ранее Артём Усс появился в базе разыскиваемых МВД России лиц.