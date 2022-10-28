Кабул, 28 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в афганской провинции Парван сообщают, что мужчина убил свою жену, взорвав мину.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

Мужчину зовут Ходжа Мохаммад, он работает сапёром в провинции Кандагар. Сначала он ранил жену ножом, затем подложил мину ей на тело и привёл в действие. Погибшей женщине было около 35 лет.

Мужчина был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Горбанд провинции Парван.

Местные представители радикального движения, подтверждая этот инцидент, связывают его с насилием в семье.

Следует отметить, что в последние несколько месяцев в разных частях страны увеличилось количество криминальных событий и семейного насилия.

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