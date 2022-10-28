Великий Новгород, , 12:49 — REGNUM Дети мобилизованных жителей Великого Новгорода смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 1 ноября 2022 года, сообщили 28 октября в пресс-службе областной администрации.

Безналичная оплата Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутаты думы Великого Новгорода приняли меру социальной поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте для детей новгородцев, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт о прохождении военной службы, отправившихся добровольцами для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР, ДНР и ЛНР.

«Льготу планируется предоставить детям, получающим основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода. Она распространяется на проезд в автобусах и троллейбусах и начнёт действовать с 1 ноября», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Новгородской области выделили из регионального более 200 млн рублей на дополнительную поддержку семей мобилизованных.

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