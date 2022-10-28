Петропавловск-Камчатский, , 12:42 — REGNUM На Камчатке выполнили все поставленные перед краем задачи в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, об этом в прямом эфире 28 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всех мобилизованных, в том числе тех, кто проходит боевое слаживание в Чите, обеспечат дополнительным обмундированием. За счет краевого бюджета для военнослужащих закупили резиновые сапоги с утеплителем, спальные мешки, карематы, балаклавы, перчатки, зимнюю обувь, наколенники, тактические перчатки, подшлемники и другие предметы персонального использования. Также мобилизованные с Камчатки уже в зоне спецоперации получат оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры.

В Читу от правительства Камчатки будет направлена группа, которая встретится с военнослужащими, выяснит текущие проблемы, ответит на вопросы и узнает о потребностях.

Как сообщало ИА REGNUM, большую партию гуманитарной помощи от жителей Владивостока передали для бойцов спецоперации.