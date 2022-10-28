Акша, Забайкальский край, , 12:41 — REGNUM В Акше Забайкальского края суд вынес приговор по уголовному делу о крупном лесном пожаре возле села Нарасун, сообщает 28 октября телеграм-канал прокуратуры региона.

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Суд установил, что в мае 2022 года в ночное время мужчина находился на рыбалке в местечке «Сазаний плес» реки Онон в 13,5 км юго-восточнее от с. Нарасун Акшинского района. Решив возобновить горение оставшегося от другой компании затухающего костра, он пододвинул в центр кострища недогоревшие порубочные остатки, после чего оставил костер без присмотра.

В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы, листьев и распространение огня по лесному массиву. Пройденная пожаром площадь превысила 8 тыс. гектаров, огнем повреждены деревья на площади 5 тысяч гектаров, что причинило ущерб государству в сумме 5,6 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал.

Акшинский районный суд с учетом мнения стороны обвинения признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Этим же приговором с него взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по настоянию прокуратуры соседней Иркутской области с жителя Иркутска, по вине которого произошел пожар, взыщут ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму свыше 20 тыс рублей, а на его тушение из бюджета израсходовано более 195 тыс рублей.

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