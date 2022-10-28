Алжир, , 12:43 — REGNUM Постоянный представитель Алжира при Лиге арабских государств (ЛАГ) Абдельхамид Шабира дал интервью местным СМИ, в ходе которого рассказал о предстоящем саммите организации, который пройдёт в Алжире 1−4 ноября. Об этом 28 октября сообщает El-Bilad.

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По его словам, Алжир разработал документ, подписание которого должно стать кульминацией предстоящего саммита. В тексте документа, который получил название «Алжирской декларации», рассматриваются все вопросы, интересующие участников саммита, сказал он.

В частности, добавил Шабира, декларация содержит заявления по ситуации в Ливии, Сирии и Йемене, а также — по продовольственной ситуации на Ближнем Востоке. Также декларация будет учитывать отношения арабских стран с другими странами, в частности — с Турцией и Ираном.