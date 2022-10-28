Астана, 28 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Белоруссия предлагает формировать общий аграрный рынок на пространстве СНГ. Об этом 28 октября заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании совета глав правительств стран СНГ в Астане.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

«В целях обеспечения продовольственной безопасности Белоруссия выступает за дальнейшее формирование общего аграрного рынка и поддержание устойчивости сельскохозяйственного производства», — сказал Головченко.

Он подчеркнул, что очень важна самодостаточность государств СНГ в области селекции, семеноводства и племенного животноводства, средств защиты растений.

Также, по его словам, нужно эффективно выстроить новые транспортные коридоры или модернизировать действующие.

Кроме того, он предложил принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования, а именно сокращению сроков, внедрению сквозных цифровых технологий.