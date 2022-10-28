Ставрополь, 28 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края и Узбекистана планируют продолжить многолетнее плодотворное сотрудничество. В ходе рабочей встречи губернатора края Владимира Владимирова с генеральным консулом Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Бурханом Аликуловым и консулом генерального консульства Республики Узбекистан в ЮФО и СКФО Хужабахлилом Асамовым, побывавшими на Ставрополье, было решено разработать и подписать «дорожную карту» по дальнейшему развитию сотрудничества.

Флаг Ставропольского края

Стороны отметили успехи взаимодействия в сферах торговли, образования, сельского хозяйства. В ходе встречи было сказано, что в 2021 году внешнеторговый оборот Ставрополья и Узбекистана составил 18,5 млн долларов. Крупнейший субъект СКФО поставляет в Узбекистан мясо и мясные продукты, минеральную воду, масло, кондитерские изделия, электросчетчики и автозапчасти, бытовую химию, стекло и стеклотару, вакцины для животных. В свою очередь Узбекистан поставляет на Ставрополье хлопок, ковры, трикотаж.

В вузах Ставрополья обучаются около 600 студентов из Узбекистана. А аграриям края помогают в развитии хлопководства узбекские специалисты.