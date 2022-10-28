Якутск, , 12:45 — REGNUM Отправившиеся участвовать в спецоперации в защиту Донбасса жители Якутии отличаются хорошей дисциплиной и стойкостью духа. Об этом заявил военный комиссар республики Александр Авдонин, комментируя поступок мобилизованного жителя региона, самовольно оставившего часть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в оперативном штабе региона.

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте также: В России возбудили первое уголовное дело за побег мобилизованного из части

«Напротив, от командиров всех частей, в которых проходят службу наши ребята, всегда приходят только позитивные отклики и положительные отзывы. Все мобилизованные из Якутии показывают стойкость духа, высокие моральные и боевые качества, сплочённость и твердую дисциплину», — подчеркнул военный комиссар.

Он назвал такой поступок несвойственным для мобилизованных жителей республики и заверил, что военнослужащие из региона верны воинскому долгу и присяге, среди них много героев, они получают высокие награды.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело за самовольное оставление воинской части (статья 337 УК РФ) возбуждено в отношении мужчины, мобилизованного из Якутии. Он сбежал через дыру в заборе с полигона в Улан-Удэ.