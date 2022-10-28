Чебоксары, , 12:38 — REGNUM В Чувашии объём жилищного строительства за девять месяцев возрос на 58%, частное домостроение — в 2,2 раза. Это следует из обновлённых данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дом со Львами Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По сведениям ведомства, в январе–сентябре 2022 года в республике построено 8257 квартир. Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения по Чувашии составил 669,6 кв. метр

Общая площадь введённого жилья за девять месяцев достигла 802 416 кв. метров, что на 58% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе жители Чувашии построили 523 214 кв. метров жилья — рост составил 2,2 раза.

В Чувашстате добавляют, что в январе–сентябре сданы в эксплуатацию газовые сети и линии электропередач протяжённостью соответственно 109,1 км и более 70 км. В четырёх построены зернохранилища на 14,3 тыс. тонн и помещения для КРС на 1030 мест, в двух районах заработали овощехранилища на 5,2 тыс. тонн. Кроме того, построили ФАП, врачебная амбулатория и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM , по итогам девяти месяцев в Чувашии объём промышленного производства уменьшился на 2,1%, в том числе в обрабатывающих отраслях спад составил 2,2%.

Подробнее: Объём промышленного производства в Чувашии снижается