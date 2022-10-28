Сеул, 28 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. 28 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Представители трех стран осудили продолжающиеся провокации со стороны КНДР, которые приводят к эскалации напряженности в регионе и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, отметили, что развитие ядерной и ракетной программ приведет лишь к укреплению регионального и международного сотрудничества в области безопасности, а также призвали Пхеньян немедленно прекратить провокации и вернуться к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 230 км, достигнув максимальной высоты около 24 км и скорости около 5 Махов.

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