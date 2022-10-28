Представители Южной Кореи, США и Японии обсудили новый ракетный пуск КНДР
Сеул, 28 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. 28 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Представители трех стран осудили продолжающиеся провокации со стороны КНДР, которые приводят к эскалации напряженности в регионе и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, отметили, что развитие ядерной и ракетной программ приведет лишь к укреплению регионального и международного сотрудничества в области безопасности, а также призвали Пхеньян немедленно прекратить провокации и вернуться к диалогу.
Как сообщало ИА REGNUM, запущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 230 км, достигнув максимальной высоты около 24 км и скорости около 5 Махов.
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