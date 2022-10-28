Иркутск, 28 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Иркутской области за девять месяцев 2022 года построено 910,1 тысяча квадратных метров жилья — 103,5% к аналогичному периоду 2021 года, сообщил на отчетном годовом собрании Союза строителей региона губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

image4you Жилье

Он также напомнил, что повышение доступности жилья, обеспеченного всей инфраструктурой, кардинальное улучшение комфортности городской среды — главные цели при реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.

Всего в 2022 году планируется сдать не менее одного миллиона 115 тысяч квадратных метров жилья.

«Уверен, что все условия для этого есть», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству силикатных кирпичей начал 1 сентября работать в городе Саянске Иркутской области. На первом этапе предприятие планирует производить 35 млн условного кирпича ежегодно, а затем увеличить его до 70 млн условных единиц в год.

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