Москва, , 14:23 — REGNUM В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) формируется оперативная научная группа, способная в течение двух часов предоставлять данные о ледовой обстановке на трассе Севморпути. Об этом заявил директор ААНИИ Александр Макаров в ходе международной встречи «Наука об океане: аспекты международного сотрудничества в Арктике», сообщает сегодня, 28 октября, пресс-служба института.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

С ростом грузопотока возрастает потребность в гидрометеорологическом обеспечении, без которого самостоятельное ледовое плавание транспортных судов в зимний период невозможно. В современной ситуации значительная часть грузопотока будет ориентирована на восток. Поэтому перед учеными поставлена глобальная задача — обеспечить прогнозами круглогодичную навигацию не только с востока на запад, но и с запада на восток, чего ранее никогда не делалось.

«От качества и сроков предоставления ледовой проводки зависит конечная стоимость грузоперевозки. Система «Север» способна осуществлять персонализированный информационный сервис одновременно для большого числа потребителей. Данные могут быть подготовлены с учётом специфики деятельности и текущих потребностей, таких как сроки передачи информации, район исследования, состав и формат данных, способ их передачи. Для решения этих задач требуется глубокая автоматизация технологических процессов и опытный научный персонал», — сказал Макаров.

Он отметил, что в Арктическом и антарктическом институте формируется оперативная научная группа, способная в течение двух часов предоставлять данные о ледовой обстановке.

Отмечается, что в связи с активным освоением месторождений углеводородного сырья происходит быстрое увеличение грузопотока по Северному морскому пути, главным образом за счёт круглогодичного вывоза углеводородов из портов в Карском море в западном и, в перспективе, в восточном направлениях. С 2015 года объем перевозок по Севморпути вырос в 6,5 раз — до 35 млн тонн в 2021 году. В соответствии с указом Владимира Путина к 2024 году грузопоток по Севморпути должен увеличиться до 80 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, для подготовки информации о ледовой обстановке на трассе Северного морского пути в режиме реального времени в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) создаётся научная группа. Данные, полученные специалистами, будут передаваться штабу морских операций ФГБУ «Главсевморпуть» непосредственно после получения запроса.

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