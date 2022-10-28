Париж, , 12:33 — REGNUM Заявления о подготовке киевским режимом взрыва «грязной бомбы» не имеют под собой оснований, считают власти Франции. Об этом официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила 28 октября в интервью телеканалу LCI.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы считаем, что эти заявления ложные, нет никаких оснований для подобных обвинений», — сказала Лежандр.

Ранее о возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Киев, по его словам, намеревается обвинить в этом Москву.

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают эти утверждения России.

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