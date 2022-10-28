Москва, 28 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В России для снижения инфляционных ожиданий до 4% важно создать предпосылки для роста новых предприятий или их модернизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финуниверситета при правительстве РФ Наталья Череповская

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Для снижения инфляционных ожиданий в России до уровня 4% важно создать предпосылки для роста или модернизации предприятий, ориентированных на импортозамещение товаров и услуг, увеличения товарооборота с дружественными странами, — сказала Череповская. — Необходимо совершенствование инструментов и механизмов, например снижение ставки по льготным кредитам до 1-2% для предприятий, с возможностями контроля, которые позволят по факту отслеживать количество созданных новых рабочих мест, качество и конкурентоспособность производимой продукции с учетом ее сниженной себестоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляционные ожидания в РФ к концу 2022 года вырастут до 15-16%.