Москва, 28 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания к концу 2022 года вырастут примерно до 15-16%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финуниверситета при правительстве РФ Наталья Череповская.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Инфляционные ожидания в первой половине 2023 года могут быть снижены в пределах 6-8%, — также заметила она. — На их снижение будет влиять ускорение роста российской экономики в части импортозамещения товаров, которые позволят насытить российский рынок и перейти к успешному экспорту. Кроме того, долю урожая 2022 года, которая не обеспечена мощностями для его хранения, возможно экспортировать дружественным странам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Череповская заявила, что в РФ наблюдается уменьшение потребительской активности за счет снижения темпов прироста доходов населения.