Москва, 28 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Большинство жителей России (71%) проведут праздничные дни с 4 по 6 ноября в честь День народного единства дома, в кругу семьи. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Будут работать в праздничные выходные 11% опрошенных. Поедут на дачу, в деревню или за город 4%. Проведут время на природе, в парке 3% опрошенных.

Отправятся в путешествие, в гости и на демонстрацию или митинг, если массовые мероприятия будут разрешены, по 1%. Пойдут в театр, будут учиться и др. ещё 2%. Пока нет планов у 6%

Опрос проведён 24–26 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, 11% жителей РФ планируют присоединить к праздничным трехдневным выходным дням в начале ноября отгулы или часть отпуска.

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