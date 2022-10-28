Саратов, 28 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В последние дни октября в Саратовской области сохранится неустойчивый характер погоды. На смену дождям придут снег и метель, сообщает 28 октября Приволжское управление Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В метель

В субботу, 29 октября, местами по региону возможен дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит — 3…+2 °C. Днем ветер поменяет направление на юго-западное 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 30 октября, сохранится вероятность дождя. Прогнозируется южный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью потеплеет до +6 градусов, днем — +6…+11 °C.

В понедельник, 31 октября, при поступлении очередной порции холодного арктического воздуха, осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, ухудшение видимости при снеге, метели до 500-1000 м. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °C, днем ожидается +1…+6 °C.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области в конце октября погода резко ухудшится. Повсеместно ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

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