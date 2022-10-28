Кишинёв, , 12:31 — REGNUM Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призывает прийти на митинг в Кишинёве, анонсированный на 30 октября, всех, кому не безразлично будущее Молдавии. Об этом он заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

«Я прошу всех тех, кого устраивает, чтобы на улицах было темно после 17:00, не приходить на акцию протеста. Пусть не приходят и те, кто согласен платить в пять раз больше за газ и электричество. Те, кто согласен замерзать ночью и думать, чем обогреть своих детей, тоже пусть остаются дома», — заявил лидер оппозиции.

Он отметил, что протестный митинг предназначен для смелых и свободных, беспокоящихся о процветании государства. По мнению Шора, в случае политической борьбы можно добиться скорой смены власти.

Напомним, акция «Шор» запланирована возле здания Академии наук в Кишинёве. Партия организовывает массовые митинги каждое воскресенье, начиная с 18 сентября. 16 и 23 октября полиция не пустила протестующих на площадь Великого национального собрания, хотя там были согласованы акции в эти дни.

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