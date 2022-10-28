Самара, 28 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Законопроект, обеспечивающий права нанимателей жилья при изъятии квартиры в связи со строительством метро «Театральная» в Самаре, принят в третьем чтении Самарской губернской думой. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Сообщается, что в документе определены новые нормативы предоставления жилья социального найма в ходе изъятия квартиры для госнужд. Действие законопроекта распространяется на жилые помещения, которые изымаются в связи с возведением новой станции метро.

«Сегодня на заседании Самарской губернской думы депутаты поддержали очень важный, на мой взгляд, законопроект. Сегодня мы видим такую ситуацию, когда люди живут в очень маленьких квартирах, предоставленных городом по договору социального найма», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства области Виктора Кудряшова.

Он напомнил, что имеются комнаты площадью 4,5 квадратных метров, есть и двухкомнатные изолированные квартиры, площадь которых составляет менее 18 квадратных метров.

«В соответствии с законодательством, в случае их изъятия, регион обязан предоставить муниципалитету равноценные квартиры. Но согласитесь, что, во-первых, таких квартир нет на рынке, а во-вторых, и это главное, это было бы просто несправедливо в отношении нанимателя», — сообщил он.

Сообщается, что одобренный депутатами законопроект гарантирует, что каждая семья, проживающая в сейчас в жилищном фонде социального найма, получит полноценную квартиру, минимальная площадь которой будет определяться действующими санитарными нормами и правилами.

«То есть однокомнатная квартира будет не менее 28 квадратных метров, двухкомнатная — 42 квадратных метров, и так далее. Это позволит существенно улучшить жилищные условия многих людей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что 16 сентября депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях одобрили законопроект об обеспечении жильём граждан, которые являются собственниками недвижимости, попадающей под изъятие в связи с возведение станции метро «Театральная». Всего не территории строительства станции 155 таких объектов.

Отмечается, что документ будет направлен на подпись главе региона Дмитрию Азарову.