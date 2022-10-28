Париж, , 12:28 — REGNUM Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что президент России Владимир Путин хочет разделить мир на военные блоки.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«То, что пытается сделать Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира», — сказала Лежандр.

По её словам, военный блок в Европе один — НАТО.

Напомним, 27 октября, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин заявил, что киевский режим при поддержке Запада отказался от Минских соглашений, а расширение НАТО было неприемлемым для России.

Также он напомнил, что освоение территории бывшей УССР Североатлантическим альянсом шло давно, а все попытки России вести диалог с Западом по стратегической стабильности были проигнорированы.

Читайте также: Россия всегда готова к диалогу, но Киеву он не нужен — Путин