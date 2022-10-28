Иркутск, , 12:28 — REGNUM В выходные дни (29-30 октября 2022 года), с целью предотвращения пожаров, в рейды по Иркутской области выйдут более трёх тысяч человек, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Пожар в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

Только в городе Тулуне и Тулунском районе в межведомственных рейдах задействуются более 300 человек, работа их направлена на профилактику пожаров в жилом секторе.

Рейды проходят в жилом секторе, по местам проживания неблагополучных семей, многодетных семей, одиноких пенсионеров и маломобильных граждан. Внимание домовладельцев на неисправную электропроводку, нарушения требований обустройства печей, рассказывают о правилах пожарной безопасности в жилье.

С начала месячника пожарной безопасности в Тулунском районе проведено 34 рейда. Инспекторы посетили 231 семью. Всего на учете соцзащиты и профилактики района состоят 92 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В 83 домах установлены пожарные извещатели. Такими автономными извещателями оборудованы 145 домов, где проживают семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Всего на учёте в органах соцзащиты находятся 159 таких семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала 2022 произошло более пяти тысяч пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, их количество уменьшилось на 52 случая и составило 5028. Число погибших на них — 152 человека, в том числе девять детей.

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