Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Строители из Ленинградской области, которые помогают восстановить жилой квартал в Мариуполе (ДНР), до 1 января сдадут в эксплуатацию 12 многоэтажных домов, сообщил 28 октября на заседании Совета по межнациональным отношениям губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Мариуполе регион восстанавливает 77 многоэтажных домов и две школы — общеобразовательную и спортивную.

«К сожалению, там 14 домов подлежат полному демонтажу. 24 дома уже уже восстанавливаются. Затраты составили более миллиарда рублей. До 1 января планируем 12 жилых домов сдать, — в основном это девятиэтажные многоквартирные дома, и они будут готовы к заселению», — сказал глава Ленобласти, уточнив, что на месте сейчас работают порядка 600 человек и 20 единиц техники.

В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский заметил, что региональные дорожники завершают свою работу в подшефном городе Енакиево (ДНР). К сегодняшнему дню область полностью выполнила план ремонта дорог намеченный в 2022 году.

«Отремонтированы четыре улицы — Красных Зорь, Чубаря, Армейская и XX Партсъезда. Здесь полностью заменено покрытие почти на девяти километрах трассы. На 17 других улицах Енакиево проведен точечный ремонт деформаций асфальта», — сказал чиновник, добавив, что региональные специалисты провели диагностику дорожной сети Енакиево, благодаря чему администрация Ленобласти составляет список работ на 2023 год.

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