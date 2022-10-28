Париж, 28 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. На вопрос о том, используются ли направляемые Францией Киеву гражданские спутники для разведки, не стала отвечать официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр 28 октября в интервью телеканалу LCI.

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«Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее газета Figaro сообщила, что порядка 50 сотрудников французского Главного управления внешней безопасности (DGSE) направили в Киев с начала спецоперации ВС России для помощи киевскому режиму в использовании направленных ему Парижем спутников для разведки, а также для инструктажа по использованию военной техники Пятой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, опубликованным в институте статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции выросла до 6,2% за год в октябре.