Кострома, 28 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В благотворительный фонд «Единение» перечислили 260 тысяч рублей на закупку теплых вещей. Об этом сообщает администрация Костромской области. Организация выступает единым оператором сбора помощи для добровольцев, мобилизованных и военных из региона, находящихся в зоне специальной операции.

Https://pixabay.com Деньги

Средства пойдут на приобретение обуви, зимнего тактического снаряжения, зимних спальников, термобелья, приборов обогрева, подшлемников и рукавиц для военнослужащих костромских полков. Администрация отмечает, что в фонде имеются сотрудники для проведения закупок. Благотворительная организация напрямую общается с военнослужащими и знает их потребности.

Отметим, что организацией сбора помощи мобилизованным и участникам СВО занимаются и простые люди, как правило из районов. Они собирают средства на закупку вещей для резервистов и отвозят их в части небольшими партиями.