Херсон, 28 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Объёмы выдачи банковских карт и внедрение безналичных терминалов на объектах предпринимательства наращивает партнёрский банк в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства цифрового развития и массовых коммуникаций региона 28 октября.

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«Один из элементов цифровизации области — это внедрение безналичного начисления зарплат и безналичного расчета. Наш партнерский банк наращивает объемы выдачи карт и внедрения среди предпринимателей безналичных терминалов (эквайринг). Жители Херсонской области и сотрудники Правительства должны и имеют право пользоваться всеми благами цивилизации», — прокомментировал замминистра Михаил Шпир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минцифры Херсонской области сообщили о планах по внедрению электронного документооборота в региональном правительстве.