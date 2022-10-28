Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на ближайших выходных, 29–30 октября, ожидается подъём уровня воды в Неве. Об этом 28 октября заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

Определять погоду в Петербурге будет активный циклон. В воскресенье, 30 октября, обстановка в городе определится тылом циклона. Скорость ветра западного направления может достичь до 15-18 м/с, в прибрежных районах — более 20 м/с.

«В связи с этим ночью 30 октября ожидается подъем уровня воды в р. Неве до отметок, близких к наводнению», — отметил Колесов.

Синоптик отмечает, что подъём уровня воды будет сопровождаться дождём и мокрым снегом. Местами возникнет снежный покров.