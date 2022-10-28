Владивосток, 28 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Большую партию гуманитарной помощи от жителей Владивостока передали для бойцов спецоперации, сообщили в городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Читайте также: Приморцы отправили на передовую спецоперации более 16 автомобилей

Горожане за последние дни собрали тёплую одежду, средства гигиены, продукты, медикаменты, теплогенераторы. школьники писали письма с пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой.

Отмечается, что в зону боевых действий отправлено около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы активно помогают фронту — от вязанных носков до внедорожников отправляют регулярно бойцам спецоперации.