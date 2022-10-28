Москва, , 12:25 — REGNUM Частичная мобилизация в ряды Вооружённых сил России завершится, предположительно, до следующей недели. Об этом сообщают 28 октября «Ведомости» со ссылкой на источники.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентский источник издания отметил, что президент может не выпускать отдельный указ о завершении мобилизации. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» выпуск такого указа не предусмотрен, предусмотрен только указ о демобилизации.

«Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели», — пишет газета, ссылаясь на два источника в парламенте и источник, близкий к администрации президента

Источник в Минобороны пояснил, что изначально завершить частичную мобилизацию планировали до 1 ноября — даты начала призыва срочников.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент России Владимир Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в течение двух недель.

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