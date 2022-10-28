Шебекинский район, Белгородская область, , 12:25 — REGNUM Со стороны ВСУ днём 28 октября обстреляно село Красное Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела Телеграм-канал вячеслава Гладкова

Известно, что осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации и оперативные службы проводят подомовой обход территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Середа Шебекинского горокруга исходя из оперативной обстановки введён режим ЧС.

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