Шебекинский район, Белгородская область, 28 октября 2022, 12:25 — REGNUM Со стороны ВСУ днём 28 октября обстреляно село Красное Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Известно, что осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации и оперативные службы проводят подомовой обход территории.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Середа Шебекинского горокруга исходя из оперативной обстановки введён режим ЧС.
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