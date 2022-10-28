Джакарта, , 12:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо направил письмо премьер-министру Камбоджи Хун Сену как председателю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о важности обсуждения лидерами Ассоциации реализации пяти пунктов, чтобы помочь разрешить кризис в Мьянме, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, на письмо был дан ответ Хун Сеном, который поручил министрам иностранных дел стран — членов АСЕАН встретиться и сформулировать рекомендации.

«Я сообщил, что на этой встрече должны быть выработаны рекомендации для саммита в Пномпене. Рекомендации будут сформулированы, конечно, через председателя и будут проведены консультации со странами — членами АСЕАН», — заявила Ретно Марсуди после специальной встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте.

Глава МИД пояснила, что на предстоящем саммите АСЕАН лидеры рассмотрят ход реализации консенсуса из пяти пунктов, согласованного на апрельском саммите прошлого года, чтобы отреагировать на политический кризис в Мьянме после военного переворота, поскольку, по их оценке, существенного прогресса в реализации консенсуса нет.

«Проблемы Мьянмы могут быть решены только народом Мьянмы. Поэтому диалог между ними становится очень важным. Задача АСЕАН заключается в содействии», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что гуманитарная помощь из стран АСЕАН для Мьянмы была собрана на сумму до $27 млн.

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