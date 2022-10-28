Джакарта, 28 октября 2022, 12:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо направил письмо премьер-министру Камбоджи Хун Сену как председателю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о важности обсуждения лидерами Ассоциации реализации пяти пунктов, чтобы помочь разрешить кризис в Мьянме, сообщает Antara.
По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, на письмо был дан ответ Хун Сеном, который поручил министрам иностранных дел стран — членов АСЕАН встретиться и сформулировать рекомендации.
«Я сообщил, что на этой встрече должны быть выработаны рекомендации для саммита в Пномпене. Рекомендации будут сформулированы, конечно, через председателя и будут проведены консультации со странами — членами АСЕАН», — заявила Ретно Марсуди после специальной встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте.
Глава МИД пояснила, что на предстоящем саммите АСЕАН лидеры рассмотрят ход реализации консенсуса из пяти пунктов, согласованного на апрельском саммите прошлого года, чтобы отреагировать на политический кризис в Мьянме после военного переворота, поскольку, по их оценке, существенного прогресса в реализации консенсуса нет.
«Проблемы Мьянмы могут быть решены только народом Мьянмы. Поэтому диалог между ними становится очень важным. Задача АСЕАН заключается в содействии», — заявила глава МИД Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что гуманитарная помощь из стран АСЕАН для Мьянмы была собрана на сумму до $27 млн.
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