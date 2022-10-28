Барнаул, 28 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В День народного единства в Барнауле торжественно откроют стелу «Город трудовой доблести», пообещает 28 октября телеграм-канал правительства Алтайского края. Установка 32-метрового сооружения, которое является символом трудового подвига горожан, завершается в Нагорном парке Барнаула.

Правительство Алтайского края Барнаул. Стела «Город трудовой доблести»

Каркас стелы изготовили в Москве. На облицовочных панелях нанесено лазерное изображение, предусмотрена подсветка объекта в ночное время.

Архитектурное решение разработано Российским военно-историческим обществом, эскизный проект стелы «Город трудовой доблести» подготовили скульптор-монументалист Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский (Москва).

Уже 4 ноября в церемонии открытия стелы примут участие представители Российского военно-исторического общества, национально-культурных объединений, общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаулу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в мае 2021 года. В числе условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.

В начале октября в столицу Алтайского края доставили первую партию металлоконструкций стелы «Город трудовой доблести».

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