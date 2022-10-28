Москва, , 12:21 — REGNUM Законопроект о нецетрализованной системе водоотведения разработали депутаты Госдумы от «Единой России», инициативу планируется внести в нижнюю палату парламента в конце ноября, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Законопроектом вводится понятие «нецентрализованная система водоотведения». Речь идёт о потребителях, которые не имея подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы, септики и иные подобные устройства (сооружения)», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

На сегодняшний день этот вопрос не регулируется.

Разработчики законопроекта предлагают регулирование через утверждение типового договора водоотведения между абонентами, осуществляющими отведение сточных вод с использованием нецентрализованной системы водоотведения, и гарантирующей организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод и их сброс в централизованную систему водоотведения.

Инициатива коснется, в первую очередь, дачников, отмечают в Госдуме.

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