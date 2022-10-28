Уфа, 28 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Программы реабилитации участников спецоперации разработаны и осуществляются в Башкирии. Об этом 28 октября сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, интервью опубликовано в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан».

Ярослав Громов ИА REGNUM Ранение

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Рахматуллин сообщил, что тип реабилитации и лечения участников СВО зависит от того, какое ранение либо повреждение получил военнослужащий.

Он сообщил, что в республике работают программы как психологической реабилитации, так и спортивной (при травмах) реабилитации на базе физкультурного диспансера.

«Все программы уже расписаны, специалисты имеют опыт, поскольку мы ранее реабилитировали афганцев, военнослужащих после Чечни. Поэтому у нас есть и наработаны практики», — сообщил министр.

Он сообщил, что в настоящее время в республике проходят такое лечение более 20 военнослужащих.

«Результаты хорошие», — отметил он.

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