Ярославль, 28 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. 28 октября первая группа мобилизованных из Ярославской области отбывает из региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Ярославский пехотный полк».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Для некоторых семей Ярославии сегодня настал тревожный и в то же время трогательный момент — проводы своих мужчин из родного края! Дорогие наши! Мы будем ждать вас! Пусть Господь хранит вас. Вы для всех нас герои!», — сообщается на канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мобилизованные проходили подготовку в учебном центре. По словам руководства центра, занятия проходили по 10 часов в день.