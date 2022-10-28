Донецк, 28 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в Донецкой Народной Республике ликвидирован, сообщило 28 октября МЧС республики.

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«Сотрудники МЧС ДНР в 07.22 ликвидировали пожар на нефтебазе в Шахтерском районе», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 октября на нефтебазе в Шахтёрске после обстрела со стороны ВСУ загорелись две ёмкости с топливом объёмом 400 кв. метров и одна цистерна с топливом объёмом 2 тыс. кв. метров.

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